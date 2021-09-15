Son dakika haber: Zeytinburnu'nda eski karısını öldüren Afgan Edirne'de yakalandı - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'nda sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Afganistan uyruklu Fatemeh Haideri (32)'yi öldüren eski kocası Mehmed T.(30) Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Fatemeh Haideri yine Afganistan uyruklu eski kocası Mehmed T. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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