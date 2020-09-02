ZEYTİNBURNU'NDA ESNAFLA YOLDAN GEÇENLERİN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

Zeytinburnu'nda iki taraf arasında meydana gelen bıçaklı kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı.

Telsiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda yoldan geçen bir kişiyle esnaf arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgaya, tarafların tanıdıkları da katılınca kavga büyüdü. İhbar sonucu olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı güçlükle ayırdı. Polis, kavgaya karışan kişileri emniyete götürdü.