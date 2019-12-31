ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan fabrika

-itfaiyenin müdahalesi

-Detaylar