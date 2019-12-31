ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1)
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Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAZeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan fabrika
-itfaiyenin müdahalesi
-Detaylar
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