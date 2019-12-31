Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1) - Son Dakika

Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1)

6 saat önce

ZEYTİNBURNU Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1), System.String[]
ZEYTİNBURNU Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:41 Kaynak: DHA
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