Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1) - Son Dakika

Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1)
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ZEYTİNBURNU Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:41 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU Maltepe Mahallesi
Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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