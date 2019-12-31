ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKADA PATLAMA ANI VE ÇALIŞANLARIN DIŞARI ÇIKMASI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKADA PATLAMA ANI VE ÇALIŞANLARIN DIŞARI ÇIKMASI KAMERADA - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKADA PATLAMA ANI VE ÇALIŞANLARIN DIŞARI ÇIKMASI KAMERADA

6 saat önce

İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKADA PATLAMA ANI VE ÇALIŞANLARIN DIŞARI ÇIKMASI KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla birlikte çalışanların dışarı çıktığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Patlama anı ve çalışanların dışarıya çıkması


Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
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