Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların dışarı çıkması kamerada - Son Dakika

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Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların dışarı çıkması kamerada
6 saat önce
İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05 Kaynak: DHA
İSTANBUL, DHA
Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla birlikte çalışanların dışarı çıktığı görülüyor.
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