Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların dışarı çıkması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların dışarı çıkması kamerada - Son Dakika

Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların dışarı çıkması kamerada

6 saat önce

İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla birlikte çalışanların dışarı çıktığı görülüyor.

Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların dışarı çıkması kamerada

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05 Kaynak: DHA
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