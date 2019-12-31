Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların çıkması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların çıkması kamerada - Son Dakika

Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların çıkması kamerada

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların çıkması kamerada, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda  bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla birlikte çalışanların dışarı çıktığı görülüyor.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:37 Kaynak: DHA
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