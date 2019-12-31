Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların çıkması kamerada - Son Dakika

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Zeytinburnu'nda fabrikada patlama anı ve çalışanların çıkması kamerada
6 saat önce
ZEYTİNBURNU'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:37 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla birlikte çalışanların dışarı çıktığı görülüyor.
- İstanbul
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