Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu - Son Dakika

Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu

06.05.2021 13:00
Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu, System.String[]

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bina çöktü.

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bina çöktü. Binada bisiklet dükkanı bulunan ve dün gece binadan sesleri duyan Özkan Şener kapı kapı dolaşarak herkesi dışarı çıkardı. Özkan Şener, "Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben.  Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır." dedi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bu sabah çöken binadakileri tahliye edenin, aynı binada dükkanı bulunan bisikletçi Özkan Şener olduğu ortaya çıktı. Dün akşam binadan sesler duyan 43 yaşındaki Şener, kapı kapı dolaşıp herkesi dışarı çıkardı. Şener binada yaşayanlara "Binadan ses geliyor, canını seven varsa boşaltsın binayı" diyerek tahliye etti.

Özkan Şener, "Ben gece saat 22.00-22.30 civarlarında dükkanda otururken ufak tefek sesler gelmeye başladı. Dün de herhalde Çanakkale tarafında 4.2 şiddetinde deprem olmuş. Bina da o kadar sağlam değildi. Sağlam olmayınca sesler gelmeye başladı. Binada zaten 5 daire var, üç dairede oturan vardı, ikisi boştu. Evdekilere de söylemiştim 'binadan ses geliyor, canını seven varsa boşaltsın binayı' dedim. Sonra geldiler binanın sağına soluna baktık. Gerçekten de çatlaklar vardı, sesler de geliyordu. Komple binayı boşalttırdım ben. Kapı kapı dolaştım, herkese söyledim. Binayı komple boşalttırdım. Sonra da demir kapıyı vurdum 'bu binaya giriş yok, ne yaparsanız yapın' dedim. Kimsenin binada olmadığından emin olduktan sonra herkes gitti. Sabah olay gerçekleşti" dedi.Şener, yıkılan binanın hemen karşısında yaşadığını belirterek "Karşı binada oturuyordum. Baktım gözümün önünde yıkıldı gitti bina. Bütün mallar içerideydi. Her şey gitti, hiçbir şey de çıkartmadım. Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben.  Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır." diye konuştu.

- İstanbul
Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu
Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu
Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu

Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Tüm personel karantinaya alınınca tüm birimlerde belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Tüm personel karantinaya alınınca tüm birimlerde belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
13:04 İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı
12:50 Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti
12:41 Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı
12:35 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
12:33 MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi
12:32 WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
11:51 Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim
11:35 Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil
İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı         
13:04
İşte Seksenler dizisinin yayınlanacağı tarih: Her gün ekranda olacak İşte Seksenler dizisinin yayınlanacağı tarih: Her gün ekranda olacak         
12:47
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı         
12:11
Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor         
12:04
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil         
11:36
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı         
11:04
Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı         
10:51
Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan         
10:51
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var         
10:43
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir         
10:15
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 13:12:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement