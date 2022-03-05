Zeytinburnu'nda Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı

05.03.2022 13:36

Zeytinburnu'nda Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nin her yıl gerçekleştirdiği Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı.

Zeytinburnu'nda Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nin her yıl gerçekleştirdiği Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı. Yarışmaya 5 bin 500'e yakın öğrenci katılım sağladı.

Zeytinburnu Belediyesi ve Bilgi Evleri'nin işbirliğinde her yıl gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen kitap okuma yarışmasına ilköğretim 4. sınıftan başlayarak lise, üniversite ve yetişkin grubunda yer alan kitap dostları katıldı. 16'ncı Geleneksel Kitap Okuma Yarışması sınavı Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu ve Haluk Ündeğer Lisesi'nde gerçekleştirildi. 5 bin 500'e yakın öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler yaş gruplarına göre sınıflandırıldı. Birinci grupta ilköğretim 4. ve 5. sınıflar, ikinci grupta 6. 7. ve 8. Sınıflar, üçüncü grupta lise öğrencileri, yetişkin grubunda ise üniversite öğrencileri yer aldı. Yarışmada, birincilerine 5 bin TL, ikincilerine 4 bin TL, üçüncülerine 3 bin TL, dördüncülerine 2 bin TL, beşincilerine bin 500 TL, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncularına bin lira ödül verilecek. Ayrıca ilk 3'e girecek olan adaylar, ailelerinden iki kişiyle birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecek.

"Bizim için önemli olan çocukları kitaplarla buluşturmak"

Çocukları kitaplarla buluşturmanın önemli olduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Eğitim Sorumlusu Fatma Dal şunları kaydetti: "Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz bir yarışmadır. Bilgi Evleri olarak ve Gençlik Merkezimizle birlikte ortaklaşa düzenlenen bir yarışmadır. Yarışmamız dört farklı kategoride gerçekleşiyor. 1. Grupta 4. ve 5. Sınıflar 2. Grupta 6. ve 7. Sınıflar, 3. Grupta lise öğrencileri 4. Grupta ise üniversite öğrencileri ve yetişkinler yer alıyor. 10 Ocak itibariyle başladık yarışmamıza 2 aylık süreçle yarışmacılarımız komisyonumuz tarafından belirlenmiş olan 7 farklı kitabı tabi ki sınıflarına yaşlarına ve seviyelerine göre uygun kitapları okudular. Bu kitaplardan kendilerine çıkmış olacak 100 adet soruyu cevaplayacaklar. İlk 10 dereceye girenler ödül almaya hak kazanacak. Bu yıl ortalama 5 bin 500 civarında yarışmacı katıldı. Şimdi sonucunu bekleyeceğiz. Çocuklar çok heyecanlılar. Sınav saatinden çok önce gelip okul bahçesinde beklemeye başladılar. Heyecanlı bir şekilde soruları çözmeye çalışıyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. Bizim için önemli olan çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak" dedi.

Zeytinburnu'nda Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı
Zeytinburnu'nda Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı
Zeytinburnu'nda Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı

YORUMLAR
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Bilgi Evleri, Türk Lirası, Zeytinburnu, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 16'ncısı yapıldı - Son Dakika
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