Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisi karaya oturdu - Son Dakika

Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisi karaya oturdu

Comoros bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi, Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturdu.

Comoros bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi, Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli genel kargo gemisinin hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir."

Son Dakika

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi

Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti

Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı

Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var

Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu

Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu

Altı yıl önce kaybolan kedi, iki sokak ötede kör bir şekilde bulundu