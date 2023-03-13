Zeytinburnu'nda genç dükkanda ölü bulundu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda genç dükkanda ölü bulundu

13.03.2023 15:44

Zeytinburnu'nda genç dükkanda ölü bulundu Zeytinburnu'nda 23 yaşındaki genç, sahip olduğu mağazada ölü bulundu.

Zeytinburnu'nda genç dükkanda ölü bulundu

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 23 yaşındaki genç, sahip olduğu mağazada ölü bulundu. Gencin silahla kendisini vurarak intihar ettiği öne sürüldü.

Olay dün gece saatlerinde Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 51. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 23 yaşındaki Alper Tunga Yılmaz isimli genç, sahibi olduğu giyim dükkanının kepenklerini kapattıktan sonra silahla kendini vurarak intihar etti. Ailesi gece saatlerinden itibaren oğullarına ulaşamadı. Dükkanının ortağı ise sabah dükkanın kepenklerini açınca Alper Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipler sevk edildi. Acı haberi alan aile dükkanın önümde sinir krizi geçirdi. Onları çevredekiler sakinleştirdi. Olayla ili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Zeytinburnu, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda genç dükkanda ölü bulundu - Son Dakika


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