Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda girilmedik ev bırakmayan hırsızlar kamerada

Zeytinburnu'nda girilmedik ev bırakmayan hırsızlar kamerada

56 dakika önce

ZEYTİNBURNU'nda çok sayıda evden hırsızlık yapan biri kadın iki kişi yakalandı.

Zeytinburnu'nda girilmedik ev bırakmayan hırsızlar kamerada, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda çok sayıda evden hırsızlık yapan biri kadın iki kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Zeytinburnu'nda bir kadın iki şüpheli çeşitli zamanlarda çok sayıda evden hırsızlık yaptı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler geçtiğimiz salı günü Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Yakalanan Ö.Y (23) ve S.P. (21) Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Polisin yaptığı incelemede 23 yaşındaki Ö.Y. 'nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.  Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:25 Kaynak: DHA
Zeytinburnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Antalya ve Ankara'yı Kazandınız Bir Şey mi Dedik? Kadınlara Çift Maaş Hakkı! İşte Şartlar İstanbul'da Can Pazarı! Çocuklarını Komşularının Aşağıda Açtığı Battaniyeye Attı Hindistan'da Sığır Eti Taşıyan Müslümanlar Ölümüne Dövüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:21:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda girilmedik ev bırakmayan hırsızlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]