Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda görünmez kaza kamerada
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Zeytinburnu'nda görünmez kaza kamerada

48 dakika önce

Zeytinburnu'nda bir otoparkta hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan otomobil çarptı.

Zeytinburnu'nda bir otoparkta hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye uçan adam yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Zeytinburnu'nda bir otoparkta 20 Haziran'da yaşandı. Otoparkta geri manevra yapan bir otomobil bekleyen adama çarptı. Adam çarpmanın etkisiyle birkaç metre ilerleye uçarak hafif şekilde yaralandı. Çarpan otomobil sürücüsü ise durdu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
(İHA)
Zeytinburnu'nda görünmez kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
Zeytinburnu, Güncel
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