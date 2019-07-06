Zeytinburnu'nda görünmez kaza kamerada
48 dakika önce
Zeytinburnu'nda bir otoparkta hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan otomobil çarptı.
Zeytinburnu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
'nda bir otoparkta hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye uçan adam yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Zeytinburnu'nda bir otoparkta 20 Haziran'da yaşandı. Otoparkta geri manevra yapan bir otomobil bekleyen adama çarptı. Adam çarpmanın etkisiyle birkaç metre ilerleye uçarak hafif şekilde yaralandı. Çarpan otomobil sürücüsü ise durdu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
(İHA)
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