Zeytinburnu'nda günlük kiralık daire denetimi: 85 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda günlük kiralık daire denetimi: 85 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2022 15:12
Zeytinburnu'nda günlük kiralık daire denetimi: 85 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda polis ve zabıta ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin kaldığı günlük kiralık dairelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda polis ve zabıta ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin kaldığı günlük kiralık dairelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 8 daire mühürlenirken 85 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildi.

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ve Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri, dün akşam ilçe genelinde düzensiz göçmenlerin yaşadığı günlük kiralık dairelere denetim düzenledi. Toplam 13 adreste yapılan denetimde, 8 dairenin yabancı uyruklu kişilere günübirlik pansiyon olarak kullandırılmakta olduğu tespit edildi. Adreslerde ikamet izni olmayan 85 yabancı uyruklu şahıs, yasal işlemleri yapılmak üzere polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine yollandı. Günübirlik kiralanan 8 daire ise çalışma ruhsatı olmadığı için belediye ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda günlük kiralık daire denetimi: 85 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda günlük kiralık daire denetimi: 85 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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