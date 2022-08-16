ZEYTİNBURNU'NDA YOL TARTIŞMASI: ŞOFÖR KAZA YAPTI, CAMLARI YUMRUKLADI - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA YOL TARTIŞMASI: ŞOFÖR KAZA YAPTI, CAMLARI YUMRUKLADI

16.08.2022 11:31

ZEYTİNBURNU'nda hafif ticari araç sürücü trafikte tartıştığı kamyonet şoförünün saldırısına uğradı.

ZEYTİNBURNU'nda hafif ticari araç sürücü trafikte tartıştığı kamyonet şoförünün saldırısına uğradı. Şoförün tartıştığı sürücünün önüne kamyoneti kırarak kaza yaptığı ve kapısına dayanıp, küfürler ederek camı yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde sabah 08.45 sıralarında iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kendisini hızla geçen ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı. Bunun üzerine kamyonet şoförü ve araç sürücüsü arasında tartışma başladı. Yolda başlayan tartışmanın büyümesiyle kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etti. Uzun süre devam eden kovalamacada kamyonet şoförü hafif ticari aracın önüne kırdı. Ancak durmakta zorlanan şoför, kamyonetiyle bariyerlere çarptı. Daha sonra kamyonetten inen şoför hafif ticari aracın yanına gelerek küfürler savurdu, camları yumrukladı. Yaşananları ise hafif ticari araçtakiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Görüntü dökümü:

-------------------------Cep telefonu görüntüleri-Şoförün kaza yaptığı anlar-Cama vurduğu anlar

-Genel görüntü ve detaylar


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA YOL TARTIŞMASI: ŞOFÖR KAZA YAPTI, CAMLARI YUMRUKLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA YOL TARTIŞMASI: ŞOFÖR KAZA YAPTI, CAMLARI YUMRUKLADI - Son Dakika
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