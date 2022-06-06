Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı

06.06.2022 13:08

Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldıİSTANBUL Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı.

Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı

İSTANBUL Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte piknik alanları, sahiller vatandaşların akına uğruyor. Zeytinburnu'nda da sahildeki parkta aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirenler geriye ise çöp yığınları kaldı. Oradan geçen vatandaşlar ise, çöplerini oldukları yere bırakıp, çöp kutularına atmayanlara tepki gösterdi.

"Sanki bir daha buraya gelmeyecekler"

Çevreyi pis bırakan vatandaşlara tepki gösteren Şenol Yılmaz, "Kendini bilmez insanlar işte. Sanki bir daha buraya gelmeyecekler. Oturuyorlar buraya pisliklerini bırakıyorlar. Belediye çöp poşetlerini koymuş. Madem geldin buraya yediğini ye içtiğini iç sonra onları topla git. Sanki bir daha gelmeyecek. Ben buna çok kızıyorum yani" diye konuştu.

"Buraya gelenler bulmak istedikleri gibi bıraksın"

Nermin Değirmenci isimli bir vatandaş ise, "Söylenebilecek bir şey yok bu eğitimle alakalı olan bir şey. Gelenlerin kendi bulmak istedikleri gibi bırakmadıkları ortada. Bu da eğitimle kültürle alakalı buraya gelen insanlar geliyor. Burada oturanlar buraya gelmiyor. Gelse de böyle pis bırakmıyorlar. Ben de bunlardan biriyim. Burada çöp kutuları var. Belediye bence elinden geleni yapıyor. Bazen suçluyoruz ama nereye kadar oturduğun yeri pis bırakmak. Devlet ne yapsın o kadarına da" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı
Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı
Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı
Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı

YORUMLAR
500
ZeyÇo çocuk eğitimlerini başarıyla tamamlayıp belgeleri kaptılar ZeyÇo çocuk eğitimlerini başarıyla tamamlayıp belgeleri kaptılar
Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement