Zeytinburnu'nda Halk Ekmek Büfesine saldırı - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'nda Halk Ekmek büfesine C.S., isimli kişi taşla saldırarak, camı kırdı. Büfeyi işleten kişinin şikayetiyle gözaltına alınan saldırganın, "Fırıncılar aç mı kalacak?' onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?" dediği iddia edildi.

Olay dün saat 11.30 sıralarında Telsiz Mahallesi 314 Sokak'ta bulunan İBB'ye bağlı Halk Ekmek Büfesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.S., ismindeki bir kişi büfenin yanına gelerek taşla büfeye saldırdı. Büfenin camı kırıldı. Saldırganın, 'Fırıncılar aç mı kalacak?' onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?, Burayı kapatmazsanız burayı gece gelip ateşe vereceğim' dediği öne sürüldü. Büfe işletmecisinin şikayeti üzerine C.S., gözaltına alındı.

"BURAYI ATEŞE VERECEĞİM' DEDİ"

Büfe işletmecisi Erdoğan Metin, "Dün sabah saat 11.30 sıralarında burada ekmek satıyordum. Bir cam sesi duydum. Kaza oldu sandım. Biri bağırıyordu. Düşen parçaları kiremit parçalarını tekrar atıyordu. 'Kapatacaksınız buraları, kapatın' dedi. Neden böyle bir şey söylediğini sorduğumda, 'Fırıncılar aç mı kalacak? Onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi? Burayı kapatmazsanız gece gelip ateşe vereceğim' gibi tehditkar konuştu. Çekti, gitti. Karakola gidip ifademizi verdik. Tespit ettiler sonra ne oldu bilmiyoruz. Tanımıyoruz ilk defa gördüğümüz biri." dedi. Görgü tanığı Arife Taş, "Bir fırıncının gelip camı kırdığını söylüyorlar. Ekmek satamadıklarını, insanların halk ekmeğin önüne geldiği için saldırdı. Taşla saldırmış deniliyor." ifadesini kullandı.