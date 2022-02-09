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Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada

09.02.2022 15:27
Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada

ZEYTİNBURNU'nda, park halindeki otomobilin camını sökerek içine giren iki hırsız, 'hayalet gösterge' diye tabir edilen gösterge panelini çalarak kayıplara karıştı.

ZEYTİNBURNU'nda, park halindeki otomobilin camını sökerek içine giren iki hırsız, 'hayalet gösterge' diye tabir edilen gösterge panelini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saat 05.30 sıralarında, Nuripaşa Mahallesi  63/5 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz iki şüpheli, otomobil ile sokağa gelerek bir aracı gözüne kestirdi. Sokaktan ayrılan şüpheliler, yaklaşık 2 dakika sonra yeniden geldi. Şüphelilerden biri, elindeki alet yardımıyla park halindeki otomobilin camını söktü, daha sonra camdan içeriye girdi. Diğer şüpheli ise çevreyi gözetledi. Şüpheli, yaklaşık 2 dakika içerisinde otomobilin 'hayalet göstergesi' ile konsolda bulunan ekranı söktü. Şüpheliler, geldikleri otomobil ile hızla uzaklaştı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Komşusunun uyarısıyla otomobilinin soyulduğunu gören araç sahibi Samet Doğan, gördükleri karşısında şok oldu. Doğan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemede bulunan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAYaşanan hırsızlık anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile sokağa gelen iki şüpheli ellerindeki aletle otomobilin camını söküyor. Biri camdan otomobilin içine girerken diğeri ise dışarıda etrafı gözetliyor. İçerideki şüpheli, söktüğü parçaları dışarıda bekleyen şüpheliye verdikten sonra otomobilden çıkıyor. Şüpheliler, geldikleri otomobil ile sokakta ayrılıyor.

"ÇALINAN ÖNEMLİ DEĞİL BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

Samet Doğan, "Evde otururken komşumuzun oğlu geldi. 'Arabayı patlatmışlar' dedi. Gidip baktık. Bu arabanın hırsız girmeyeni yok galiba. Hayalet ekran ile büyük ekranı çalıyorlar. Bunları çalarken de konsolu paramparça ediyorlar. İki kişi arabayla gelip bakıyorlar. 2 dakika sonra tekrar geliyorlar. Eldivenle camı söküp içeri giriyor. Toplam 2 dakika sürüyor. Şikayetçi olduk. Polis de araştırıyor. Olay yeri incelemesi de yapıldı. Komşulardan da kamera kaydı aldılar. Kayıtlar izleniyor. Önemli olan ekranın bulunması değil, başkalarının da canı yanmasın. İnsanlar büyük emeklerle bir şey alıyor. Böyleleri de gelip insanın canını yakıyor" dedi.


Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada
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Hırsızlık, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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