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Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada

14.02.2022 10:55
Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda lüks otomobillerin hayalet göstergesini çalan zanlılar kameraya yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda lüks otomobillerin hayalet göstergesini çalan zanlılar kameraya yansıdı. Gece otomobille gelen iki şüpheli saniyeler içinde aracın camını patlatıp hayalet göstergesini ve elektronik aksamlarını çaldılar.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatlerde park halindeki lüks otomobilin yanına gelen iki şüpheli aracın sağ ön camını kırdı. Daha sonra aracın kapısını açan şüphelilerden biri lüks otomobilin içine girdi. Park halindeki lüks otomobilin saniyeler içinde camını kırarak içine giren şüpheliler otomobilin hayalet göstergesini ve elektronik aksamlarını kısa sürede çalarak hızla olay yerinden araçlarına binerek uzaklaştılar. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobille yoldan geçmekte olan iki şüpheli bir anda durarak geri geliyor. Araçtan inen şüphelilerden biri lüks otomobilin sol ön camından aracın içini kontrol ediyor. Tekrar aracına yönelen şüpheli diğer arkadaşıyla konuştuktan sonra geri gelerek aracın sağ ön camını dirseğiyle vurarak kırıyor. Camı kırdıktan sonra otomobilin kapısını açarak içine giren şüpheli hayalet gösterge elektronik aksamlarını sökerek onu otomobilin dışında bekleyen arkadaşına veriyor. Hızlıca otomobilin hayalet gösterge ve elektronik aksamlarını sökerek çalan şüpheliler olay yerine geldikleri otomobillerine binerek hızla olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Aracından ekranları çalınan Şehmuz Karabulut "Cuma günü aracı saat gece 12 civarında aracı sokakta bıraktım. Sabah kalktığımda aracım pert haldeydi. Bunu yapanların derhal yakalanmasını istiyoruz. Zeytinburnu'nda çoğu kişiyi soymuşlar. Zararımız çok, karşılanmasını istiyoruz. Bunu yapanların yakalanmasını istiyoruz. Cuma günü gece 12 civarında bıraktım sabah kalktığımda araç pert haldeydi" diye konuştu.

'30-40 bin lira görünen masrafım var'

Aracının yaklaşık 30-40 bin lira zararı olduğunu söyleyen Karabulut, "30-40 bin lira zararım var. Çıkma parçalarda bu kadar, orijinal parçaları bulamadık. Henüz elimize bir bilgi gelmedi, kamera kayıtlarının gelmesini bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada

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Zeytinburnu, Cumartesi, Tragger, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda hayalet gösterge hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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