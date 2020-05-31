Zeytinburnu'nda hayat normale dönüyor - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi, 1 Haziran itibarıyla almış olduğu yeni normale dönüş planı çerçevesinde, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), millet kıraathanesi, havuzlar ve pilates salonlarını hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla yeniden faaliyete geçiriyor.

Yaklaşık 3 aydır süren koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin hafifletilmesi konusunda yeni normale dönüş süreci yarın başlıyor. Bu kararlar kapsamında hareket eden Zeytinburnu Belediyesi, 1 Haziran tarihinden itibaren hijyen ve sosyal mesafe şartlarına uymak koşuluyla; Merkezefendi, Seyitnizam ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere, 2 adet havuz, 3 adet pilates salonunu ve Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezini faaliyete sokuyor.