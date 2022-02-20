Zeytinburnu'nda tekstil dükkanlarına 'hırsızlar' dadandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda tekstil dükkanlarına 'hırsızlar' dadandı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda tekstil mağazalarına yönelik üst üste hırsızlık olayları yaşandı. Aynı gün içerisinde bir top kumaş ve cep telefonu çalan 2 farklı şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan tekstilcilere yönelik hırsızlık vakalarının arttığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, son olarak 18 Şubat günü şüpheliler 2 tekstil mağazasını hedef aldı. İlk olay, 08.00 sıralarında yaşandı. Kargocunun mağazanın önüne bıraktığı kumaş topunu çalan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Sırtında kumaş topuyla sokak ortasında yürüyen şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Müşteri gibi davrandı

Aynı gün yaşanan ikinci hırsızlık olayında bir başka şüpheli, ilk önce sokak üzerindeki mağazaları gözetledi. Bir mağazanın kapısının kapalı olduğunu gören şüpheli, diğer mağazadan içeri girdi. Müşteri gibi içerideki elbiselere bakarken masanın üzerinde bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan şüpheli telefonu cebine koyarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları kamerada

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İlk olayda şüpheli dükkanın önünde duran bir top kumaşı çaldıktan sonra rahat tavırlarıyla olay yerinden uzaklaşıyor. İkinci olayda, müşteri kılığında dükkana giren şüpheli telefonu cebine koyarak dışarı çıkıyor. Şüphelilerin kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizlediği görülüyor.

"Yüzlerini maskeyle kapatıyorlar"

Mahalle esnaflarından Fettullah Doğala, "İçeride kimseyi görmeyince girip ne buldularsa alıp kaçıyorlar. İki hafta önce yine bu sokakta mağazaya girdiler. İçeride kimsenin olmadığını anlayınca masanın üzerindeki telefonu ve çekmecedeki parayı çalarak kaçtılar. Hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Yüzlerini de maskeyle kapatıyorlar. Kafalarını kapüşonla kapatıyorlar. Kamera olduğu halde biz tedbirimizi alamıyoruz" dedi.

"İçeride kimse olmayınca giriyor"

Yaşanan telefon hırsızlığını anlatan Doğala, "Dün saat 17.00 sıralarında yukarıdaki komşunun kapısını yokluyor. Orası kapalı olduğu için buraya yöneliyor. İçeriye bakıyorlar. İçeride kimse olmayınca giriyor. Modellere falan bakar gibi yapıyor. Bir müşteri gibi geliyor. Masadaki telefonu görüyor. Eline alıp şifre var mı diye bakıyor. Kimse olmadığından emin olunca telefonu alıp gidiyor" diye konuştu.

"Çok şikayetçiyiz"

Esnaf olarak hırsızlardan şikayetçi olduklarını dile getiren Doğala, "Çok şikayetçiyiz. Sürekli başımıza gelen bir olay. Kaç defa polise de söyledik. Yüzleri kapalı olduğu için bulamıyorlar. 2-3 sokak ileride de mağazanın önünde ki bir top kumaşı alıp kaçmışlar. Artık bu olaylara polisimizin el atması lazım" şeklinde konuştu.

"Kendi malı gibi alıp gidiyor"

Artan hırsızlık olaylarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren İzzet Elik, "Dün sabah saatlerinde dükkanı açmadan gelmişler. Depomuzun önündeki bir top kumaşı alıp götürmüşler. Kargocular getirdi. Bursa'dan mal alıyoruz. Getiriyor, bırakıyor, kumaşları ondan sonra adam gelip alıp götürüyor. Kendi malı gibi alıp gidiyor. Kamera var ama hiç bakmıyor. Bundan şikayetçiyiz. Bıktık artık. Dışarıya artık bir şey koyamıyoruz. Başka yerlere de giriyorlar. Depolara girip mal çalıyorlar. Telefon çalıyorlar. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizde çok mağdur durumdayız bu konuda" dedi.

(CS- İD-ZA-