Zeytinburnu'nda hırsızlığın ardından kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda hırsızlığın ardından kaçan şüpheli yakalandı
08.11.2020 18:09
ZEYTİNBURNU'nda iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polisin kovalamasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.
ZEYTİNBURNU'nda iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polisin kovalamasının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerine girdikten bir süre sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde Merv Caddesinde dün meydana geldi. Cadde üzerindeki bir iş yerine girip cep telefonu ve bir miktar para çaldığı iddia edilen şüpheli, fark edilmesi üzerine kaçmaya başladı. Şüpheliyi gören vatandaşlar, arkasından bağırarak, onu kovalamaya başladı. O sırada bölgede olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, duruma müdahale ederek, bir süre kovaladıktan sonra şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çaldığı iddia edilen cep telefonu ve bir miktar para çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, iş yerine girdikten bir süre sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- İstanbul
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