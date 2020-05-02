Zeytinburnu'nda hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Zeytinburnu 'nda bir iş yerine çatıdan giren hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Koronavirüsten korunmak için maske takan şüphelinin, önüne çıkan kediden korktuğu ve yerde gördüğü bir ekmeği aldığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 29 Nisan Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak'ta meydana geldi. Hırsız iş yerine tavanı kırarak girdi. Yüzünde medikal maske olan şüpheli, teknolojik aletleri ve kasadaki nakit bir miktar parayı alarak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerine giren şüphelinin soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın koronavirüs sebebiyle maske takarak önlem aldığı görülürken, iş yerinde önüne çıkan kediden korkuyor. Ayrıca şüphelinin yerde gördüğü bir ekmeği alarak masanın üzerine bıraktığı da güvenlik kameralarına yansıyor.

- İstanbul