Zeytinburnu'nda hırsızlık için girdikleri binada yakalanan zanlılar, çevredekilerce darbedildi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda girdikleri binadaki 4 evden para, telefon ve elbise çalan 2 kişi, hırsızlık amacıyla girdikleri yan binada çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'ndeki 3 katlı binaya dün sabah saatlerinde yanlarındaki köpekle giren 2 kişi, 4 daireden para, telefon ve elbise çaldı.

Çaldıkları malzemeleri bıraktıktan kısa süre sonra geri dönen zanlılar, yan binaya da girmeye çalışırken çevredeki esnaf tarafından fark edildi.

Buradaki esnaf ve bina sakinlerince yakalanarak darbedilen 2 zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerinin kalabalığa müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi edilen zanlılar, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Bu arada, hırsızlık anı ve ardından yaşanan darp olayı, güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.