Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı

7 saat önce

Zeytinburnu'nda 9 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişiden 1'ini, sosyal medya hesabındaki paylaşımı yakalattı.

Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı, System.String[]

Zeytinburnu'nda 9 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişiden 1'ini, sosyal medya hesabındaki paylaşımı yakalattı.

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gökalp Mahallesi'nde iş hanındaki 9 farklı iş yerinde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Kimliği belirlenen şüphelilerden birinin sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapan ekipler, 1 hafta önce Fatih'te fotoğraf paylaştığı yeri analiz edip aynı yere gidebileceğini düşünerek adreste beklemeye başladı.

Söz konusu adrese gelen Ercan T. (23) yakalanırken, 45 iş yerinden hırsızlık kaydı bulunan Mazlum T. (27) ile 55 iş yerinden hırsızlık kaydı bulunan Feyzi G. (21) kaçtı.

Hem hükümlü hem de hırsızlığa devam ettiği anlaşılan şüpheli Ercan T.'nin aynı zamanda; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bulunan lüks saate ve telefona da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Ercan T., adliyeye sevk edilirken, kaçan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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