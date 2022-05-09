Zeytinburnu'nda "Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda "Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar" etkinliği düzenlendi

09.05.2022 16:15

- Zeytinburnu'nda "Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar" etkinliği düzenlendi Zeytinburnu'nda 12 yıldır devam eden fesleğen dağıtımı etkinliği bu yılda sürdü.

- Zeytinburnu'nda "Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar" etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 12 yıldır devam eden fesleğen dağıtımı etkinliği bu yılda sürdü. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gökalp Mahallesi'nde sokakları dolaşarak vatandaşlara fesleğen hediye etti.

Zeytinburnu'nda fesleğen dağıtım geleneği bu yıl da devam etti. "Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar" etkinliği kapsamında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlara fesleğen dağıttı. Başkan Arısoy, Gökalp Mahallesi'nde bulunan sokaklarda, kapı kapı dolaşarak hem vatandaşlara fesleğen hediye etti, hem de sohbet etti. Zeytinburnu'nda bulunan tüm mahallelere ise 40 gün boyunca 250 bin adet fesleğen dağıtılması planlanıyor.

"Zeytinburnu fesleğen kokacak"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, fesleğenin bir şenlik olduğunu ifade ederek, "Zeytinburnu'nda her baharı fesleğenler karşılıyoruz bu yılda ilk ziyaretimize Gökalp Mahallesi'nden başlıyoruz. Bahar Zeytinburnu için bir şenliktir, büyük kutlamadır bizde bu vesileyle hemşerilerimizle bir arada olacağız. Yaklaşık 40 gün boyunca Zeytinburnu'nun bütün sokaklarını adım adım, karış karış gezerek hemşerilerimizle bir araya gelip onlara fesleğen takdim edeceğiz; Zeytinburnu'muz fesleğen kokacak" dedi.

Zeytinburnu'nda Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar etkinliği düzenlendi
Zeytinburnu'nda Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar etkinliği düzenlendi
Zeytinburnu'nda Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar etkinliği düzenlendi
Zeytinburnu'nda Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar etkinliği düzenlendi

YORUMLAR
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Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Zeytinburnu'nda 'Hoşgeldin Fesleğen Kokulu Bahar' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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