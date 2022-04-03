Zeytinburnu'nda husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda husumetlisine kurşun yağdırdı

03.04.2022 09:33
Zeytinburnu'nda husumetlisine kurşun yağdırdı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir şüpheli, park halindeki aracın içinde oturan husumetlisine kurşun yağdırdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir şüpheli, park halindeki aracın içinde oturan husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırgan şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşırken, vücudunun farklı yerlerinden vurulan şahıs, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde Cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.T. park halindeki otomobilin içinde otururken şüpheli kişi sakin adımlarla aracın yanına geldi. Şüpheli, bir anda belindeki silahı çıkararak husumetlisine 4-5 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan A.T., aracının içinden çıkarak kendini kaldırıma bıraktı. Arkadaşları yaralı A.T.'yi otomobile geri bindirerek hastaneye götürdü. Vücudunun farklı yerlerine kurşun isabet eden A.T.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan kişi hızla olay yerinden uzaklaşırken silah seslerini duyan polis ekipleri peşine takıldı. Uzun süren kovalamacanın ardından saldırgan izini kaybettirmeyi başardı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Silah seslerini duyduktan sonra olay yerine gelen mahalle sakini, "Ben o an da kahvedeydim. Silah seslerini duydum. Dört beş el ateş edildi. Dışarı çıktığımızda herkes gitmişti. Şahsın aşağıya doğru kaçtığını gördük. Biz ateş edildikten sonra dışarı çıktık. Olay anını göremedik. Vurulan kişiler arabanın içindeydi, arabayla gittiler. Herhangi bir şey göremedik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda husumetlisine kurşun yağdırdı
Zeytinburnu'nda husumetlisine kurşun yağdırdı

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Zeytinburnu, Saldırı, Silah, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika


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