ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 7 YARALI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 7 YARALI (1) - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 7 YARALI (1)

6 saat önce

Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı.

ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 7 YARALI (1), System.String[]

Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntü


İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
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