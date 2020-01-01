Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı (1) - Son Dakika

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Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı (1)
6 saat önce
Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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