Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu kişinin vatandaşına silahlı saldırısı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu kişinin vatandaşına silahlı saldırısı kamerada

02.03.2022 18:46
Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu kişinin vatandaşına silahlı saldırısı kamerada

Edinilen son dakika haberine göre ZEYTİNBURNU'nda, aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki kişiden biri, silahla ateş ederek, diğerini yaraladı.

ZEYTİNBURNU'nda, aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki kişiden biri, silahla ateş ederek, diğerini yaraladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nuri Paşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki kişiden biri, yanına geldiği diğerine silahla 3 el ateş etti. Bacağından yaralanan kişi yere yığılırken saldırgan kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'BACAĞINDAN VURULMUŞ'

Mahalle esnafı Ensar Öztürk, "Oturuyordum dükkanda ses duydum. Dışarı çıktım. Bir kişi gelip ateş etti. Ambulans çağırdık. Ambulansa alıp götürdü. Ateş eden kişi kaçıp gitti. Sonra da polis ekipleri ve olay yeri inceleme gelip inceleme yaptılar. Yaralı bacağından vurulmuş" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADAGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın sokak üzerinde bulunan husumetlisine yaklaşıp, art arda ateş ettiği görülüyor.


Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu kişinin vatandaşına silahlı saldırısı kamerada
Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu kişinin vatandaşına silahlı saldırısı kamerada
Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu kişinin vatandaşına silahlı saldırısı kamerada
Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu kişinin vatandaşına silahlı saldırısı kamerada
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu kişinin vatandaşına silahlı saldırısı kamerada - Son Dakika


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