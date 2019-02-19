Zeytinburnu'nda İki İnatçı Sürücü Trafiği Birbirine Kattı
57 dakika önce
Zeytinburnu'nda iki inatçı sürücü trafiği birbirine kattı Plakasız araç kullanan ve polis üniforması giyen sürücü şaşkına çevirdiİSTANBUL - Zeytinburnu D-100 karayolunda inatlaşan iki sürücü trafikte terör estirdi.
Zeytinburnu
'nda iki inatçı sürücü trafiği birbirine kattı
Plakasız araç kullanan ve polis üniforması giyen sürücü şaşkına çevirdi
İSTANBUL - Zeytinburnu D-100 karayolunda inatlaşan iki sürücü trafikte terör estirdi. Faciaya davetiye çıkaran o anlar cep telefonu kameralarına yansırken sürücülerden bir tanesinin üzerinde polisi üniforması olması dikkat çekti.
Akıllara durgunluk veren olay önceki gün Zeytinburnu D-100 Karayolu
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inatlaşan iki araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde birbiriyle zıtlaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı inatlaşan sürücüler adeta trafikte terör estirerek sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra yol ayrımına gelen sürücüler araçlarını durdurdu. Plakası olmayan araçtan polis üniforması ile inen kişi görenleri şaşkına çevirdi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:37 Kaynak: İHA
KKTC'de Sapık Ev Sahibi, Kiracısına Tecavüze Kalkıştı
Cinsel Saldırı İddialarıyla İlgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi
Korkutmak İçin Bacağından Vurduğu Kişi Hayatını Kaybetti
Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi