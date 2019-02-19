Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda İki İnatçı Sürücü Trafiği Birbirine Kattı

Zeytinburnu'nda İki İnatçı Sürücü Trafiği Birbirine Kattı

57 dakika önce

Zeytinburnu'nda iki inatçı sürücü trafiği birbirine kattı Plakasız araç kullanan ve polis üniforması giyen sürücü şaşkına çevirdiİSTANBUL - Zeytinburnu D-100 karayolunda inatlaşan iki sürücü trafikte terör estirdi.

Zeytinburnu'nda iki inatçı sürücü trafiği birbirine kattı
Plakasız araç kullanan ve polis üniforması giyen sürücü şaşkına çevirdi

İSTANBUL - Zeytinburnu D-100 karayolunda inatlaşan iki sürücü trafikte terör estirdi. Faciaya davetiye çıkaran o anlar cep telefonu kameralarına yansırken sürücülerden bir tanesinin üzerinde polisi üniforması olması dikkat çekti.
Akıllara durgunluk veren olay önceki gün Zeytinburnu D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inatlaşan iki araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde birbiriyle zıtlaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı inatlaşan sürücüler adeta trafikte terör estirerek sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra yol ayrımına gelen sürücüler araçlarını durdurdu. Plakası olmayan araçtan polis üniforması ile inen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Polis, Zeytinburnu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KKTC'de Sapık Ev Sahibi, Kiracısına Tecavüze Kalkıştı Cinsel Saldırı İddialarıyla İlgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi

Korkutmak İçin Bacağından Vurduğu Kişi Hayatını Kaybetti Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:34:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda İki İnatçı Sürücü Trafiği Birbirine Kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]