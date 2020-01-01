Zeytinburnu'nda iki otobüs çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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Zeytinburnu'nda iki otobüs çarpıştı: 7 yaralı
6 saat önce
Zeytinburnu'nda bir otobüsün duraktaki başka bir otobüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:29 Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda bir otobüsün duraktaki başka bir otobüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
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