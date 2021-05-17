ZEYTİNBURNU 10. Yıl Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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