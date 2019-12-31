Zeytinburnu'nda iki tekstil fabrikası yandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda iki tekstil fabrikası yandı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda bir tekstil fabrikasında çıkan ve bitişikteki başka bir fabrikaya sıçrayan yangın, maddi hasara neden oldu.

Zeytinburnu'nda bir tekstil fabrikasında çıkan ve bitişikteki başka bir fabrikaya sıçrayan yangın, maddi hasara neden oldu.

Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan bir başka tekstil fabrikasına sıçradı.

Alevleri gören fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, her iki fabrikada da bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangının ardından fabrikalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının sıçradığı fabrikada çalışan işçilerden Sebahattin Karataş, gece mesaisinde çalıştıkları sırada bitişikteki fabrikadan bir patlama sesi duyduklarını, ardından yükselen alevleri görünce itfaiye ekiplerine haber verdiklerini anlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zeytinburnu'nda iki tekstil fabrikası yandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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