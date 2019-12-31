Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika

Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

6 saat önce

Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi., System.String[]

Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi... Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
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