Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika

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Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
6 saat önce
Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi... Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - İSTANBUL
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