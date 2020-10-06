Zeytinburnu'nda iş merkezinin çatı katında yangın - Son Dakika

Zeytinburnu'nda iş merkezinin çatı katında yangın

Zeytinburnu'nda iş merkezinin çatı katında yangın Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin çatısında yangın meydana geldi.

Zeytinburnu'nda iş merkezinin çatı katında yangın

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin çatısında yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Olay, saat gece 03.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Sanayi İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iş merkezinin çatısında yanma meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Zeytinburnu'nda iş merkezinin çatı katında yangın
Zeytinburnu'nda iş merkezinin çatı katında yangın
Zeytinburnu'nda iş merkezinin çatı katında yangın
Zeytinburnu'nda iş merkezinin çatı katında yangın

Zeytinburnu, Maltepe, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 03:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda iş merkezinin çatı katında yangın - Son Dakika

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