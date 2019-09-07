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Zeytinburnu'nda iş yeri yangını

1 saat önce

Zeytinburnu'nda iş yeri yangınıİSTANBUL - Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda iş yeri yangını

İSTANBUL - Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
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