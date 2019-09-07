Zeytinburnu'nda iş yeri yangını
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Zeytinburnu'nda iş yeri yangınıİSTANBUL - Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
Zeytinburnu'nda iş yeri yangını
İSTANBUL - Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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