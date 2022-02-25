Zeytinburnu'nda iş yerinden 11 milyon lirayı gasbeden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda iş yerinden 11 milyon lirayı gasbeden 3 şüpheli yakalandı

25.02.2022 12:39

Zeytinburnu'nda beyaz eşya satan dükkana giren yabancı uyruklu 3 kişi, iş yerindekileri silahla etkisiz hale getirip kasadaki yaklaşık 11 milyon lirayı gasbetti.

Zeytinburnu'nda beyaz eşya satan dükkana giren yabancı uyruklu 3 kişi, iş yerindekileri silahla etkisiz hale getirip kasadaki yaklaşık 11 milyon lirayı gasbetti.

Alınan bilgiye göre, 21 Şubat'ta, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki beyaz eşya satan iş yerine sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu 3 kişi, silahla tehdit ettikleri 4 kişiyi bağladı.

Daha sonra üst katta bulunan kasadaki 765 bin dolar, 4 bin avro ve 300 bin lira ile iş yerindekilerin telefonlarını gasbeden şüpheliler, dükkanın kepenklerini kapatıp kumandayı alarak kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelileri tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Bu arada iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin dükkana girmeleri, telefonla konuşarak dışarıya çıkmaları ve ellerinde bir poşetle dükkandan ayrılmaları yer aldı.

İş yeri sahibi şikayetçi oldu

Olayla ilgili ifadesine başvurulan iş yerinin ortaklarından Afganistan uyruklu Ahmad Saber Hakami, diğer ortaklar yurt dışında olduğu için iş yerini kendisi ve oğlunun işlettiğini, dükkana gelirken yolda haber verilmesi üzerine kasadaki paraların hırsızlar tarafından çalındığını öğrendiğini söyledi.

Hakami, şüphelilerden şikayetçi oldu.

İş yeri sahibinin avukatı Yücel Ceyran, polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceklerini belirtti.

"Böyle ufak bir yerden bu kadar paranın çıkması bizi de şaşırttı"

Aynı yerde berber dükkanı bulunan İsmail Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şüphelilerin 9.30 civarında dükkana geldiğini belirterek, "Kepenkleri yarıya kadar açıp içerdekilerin ellerini bağlamışlar. Kasayı açtırmışlar. Çok sayıda parayı silah zoruyla 3 kişi alıp kaçmış. Dediklerine göre takip etmişler. Gündüz vakti böyle bir şeyin olması bizi şaşırttı. Küçük bir iş yeri, ev aletleri satıyor. Biz de şaşırdık böyle ufak bir yerden bu kadar paranın çıkması. Herhalde para transferi yapılan bir yer." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda iş yerinden 11 milyon lirayı gasbeden 3 şüpheli yakalandı
Zeytinburnu'nda iş yerinden 11 milyon lirayı gasbeden 3 şüpheli yakalandı
Zeytinburnu'nda iş yerinden 11 milyon lirayı gasbeden 3 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Asayiş, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda iş yerinden 11 milyon lirayı gasbeden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda iş yerinden 11 milyon lirayı gasbeden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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