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Zeytinburnu'nda işlenen satırlı cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda işlenen satırlı cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

05.01.2022 16:02
Zeytinburnu'nda işlenen satırlı cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

Zeytinburnu'nda parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı başına defalarca kez satırla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli İsmail A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Zeytinburnu'nda parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı başına defalarca kez satırla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli İsmail A.'nın ifadesi ortaya çıktı. İsmail A. ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmeyerek psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Zeytinburnu'nda bir parkta 27 Aralık 2021'de Murat Keskinbıçkı başına defalarca kez satırla vurulmuş halde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Keskinbıçkı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cinayet şüphelisi İsmail A. (30) tespit edilmişti. Öte yandan İsmail A.'nın telefonunu inceleyen polis ekipleri olay saatinde parkta olduğunu belirlemişti. Gözaltına alınan şüpheli İsmail A. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli İsmail A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

"İLAÇLARIMI ALIP KULLANAMADIĞIM DA OLMUŞTUR"

İsmail A. psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yatarak tedavi gördüğünü söyleyerek "İlaçla tedavi gördüğüm zamanlar da oldu. Ancak bazılarında reçetenin özel yazılması nedeniyle ilaçlarımı alıp kullanamadığım da olmuştur. Ben ağabeyimin benim odamda satır bulduğu yönündeki iddiasını kabul etmiyorum. Satır benim odamın arkasında bulunan bahçede ele geçmiştir. Ben odamdan dışarı çıkmam" dedi.

"BENDE KESİNLİKLE SATIR YOKTUR"

İsmail A.'ya ev ile ilgisinin ne derece olduğunun sorulması üzerine evde odasından çıkmadığını beyan etti. Ardından ev ile ilgisi olmamasına rağmen arka bahçedeki satırdan nasıl haberdar olduğu sorulduğunda ise "Evdekiler genelde inşaat malzemelerini ve bunun gibi malzemeleri orada saklarlar. Bu nedenle orada olduğunu düşündüm" cevabını verdi. İsmail A.'ya satırın inşaat malzemesi olmadığı kasaplık mesleği ile uğraşanlarda bulunabileceği, kendisinin satırı ne şekilde aklına getirdiği sorulduğunda ise, "Ben diğer eşyaları orada saklıyorlar diye öyle düşündüm. Bende kesinlikle satır yoktur. Ağabeyimin neden iftira attığını bilmiyorum. Aramızda miras davası gibi herhangi bir husumet söz konusu değildi. Ben olay nedeniyle ölen şahsı tanımam. Her ne kadar kameralarda şüpheli olarak tespit edilen şahsın olay günü üzerinde bulunan kıyafetler benim ikametimde ele geçmişse de bu kıyafetlerin bahçemize atıldığını düşünüyorum. Kıyafetler bana ait değildi. Bana daha önce 50-60 kişi saldırmıştı. Belki onlar kıyafetleri atmış olabilirler" ifadelerini kullandı.

"ONLAR BENİ SEVMİYOR"

Kendisine saldırdığını iddia ettiği kişilerin kendisine fiziki bir zararı olmayacak kıyafetleri neden bahçeden içeri attıkları sorulduğunda ise, "Onlar beni sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum. Ben suçu işlemedim. Görüntülerde yer alan şahıs ben değilim. Hakkımda yapılan tespiti kabul etmiyorum" dedi.

Öte yandan, İsmail A.'nın abisi Ersin A. ise kardeşinin odasında satır gördüğünü söyleyerek "Başkasına zarar vermesin diye çöp konteynerine attım" dedi. Esin A. ayrıca kardeşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu da söyledi.

(Melike İnal/ İHA)

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Zeytinburnu, Cinayet, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda işlenen satırlı cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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