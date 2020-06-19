Zeytinburnu'nda işyerinde yangın-1 - Son Dakika

Zeytinburnu'nda işyerinde yangın-1
Cemal YURTTAŞ / Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı.
Cemal YURTTAŞ/ Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşyerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:06 Kaynak: DHA
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