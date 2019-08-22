Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda kaçak cep telefonu operasyonu
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Zeytinburnu'nda kaçak cep telefonu operasyonu

1 saat önce

Zeytinburnu'nda şüphe üzerine durdurulan araçta 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Zeytinburnu'nda kaçak cep telefonu operasyonu, System.String[]

Zeytinburnu'nda şüphe üzerine durdurulan araçta 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bekçiler 15 Ağustos'ta Ziya Gökalp Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan 14 cep telefonu ile 8 şarj aleti ele geçirildi. Araçta bulunan Hazni D. (25) ile Tugay S. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Tugay S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Hazni S. ise sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziya Gökalp Mahallesi, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:16 Kaynak: AA
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