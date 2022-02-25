Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

25.02.2022 09:59

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonuİSTANBUL Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 85 göçmen yakalandı.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

İSTANBUL Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 85 göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çevik Kuvvet, Özel Harekat Polisi destekli operasyonlarda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 85 göçmen yakalandı. Otobüslere bindirilen göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

YORUMLAR
500
Türkiye'den uzanan yardım eli ikinci 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı Türkiye'den uzanan yardım eli ikinci 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı Afganistan'a gönderilen 'İyilik Treni'nden muhtaç çocuklara eğitim desteği Afganistan'a gönderilen 'İyilik Treni'nden muhtaç çocuklara eğitim desteği

Zeytinburnu, Afganistan, Türkiye, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:47:29. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement