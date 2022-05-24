Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

24.05.2022 14:27

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonları devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yurda kaçak yolla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişiyi sınır dışı etmek üzere gözaltına aldı.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonları aralıksız olarak devam ediyor. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, ülkeye kaçak yolla giriş yapan Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmenler emniyet yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika


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