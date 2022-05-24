Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı

24.05.2022 17:21
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı

ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.


Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı
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Kaynak: DHA

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