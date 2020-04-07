Zeytinburnu'nda kaçak maske operasyonu: 4 atölye mühürlendi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda yasa dışı olarak maske üreten dört iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 10 bin 500 kaçak maske ele geçirildi. Kayıt dışı olarak faaliyet gösteren 4 atölye ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.



Alınan bilgilere göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid- 19 tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında dün ilçeye bağlı Beştelsiz, Telsiz ve Veliefendi mahallerinde bulunan 4 ayrı atölyede kaçak maske imalatı yapıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün öğleden sonra belirlenen iş yerlerine İlçe Zabıta ekipleri ile birlikte baskın düzenlendi. Atölyelerde yapılan denetimlerde çok sayıda dikiş makinesi ve satışa hazır halde 6 bin 500 adet, dikime hazır halde ise 4 bin olmak üzere toplam 10 bin 500 maske ele geçirildi.



İşletme sahipleri hakkında yasal işlem yapılarak "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan ceza kesildi. Kayıt dışı olarak faaliyet gösteren 4 atölye ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL