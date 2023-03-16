ZEYTİNBURNU'NDA KADININ SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA KADININ SIR ÖLÜMÜ

16.03.2023 14:00

ZEYTİNBURNU'NDA bir evde 28 yaşındaki Nurcan Gülden'in cansız bedeni bulundu.

ZEYTİNBURNU'NDA bir evde 28 yaşındaki Nurcan Gülden'in cansız bedeni bulundu. Kadının çıplak halde bulunduğu belirtilirken cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, bugün sabah 11.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde 28 yaşındaki Nurcan Gülden, iki erkek arkadaşıyla birlikte mahallede bulunan bir eve geldi. 3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde uyanan iki erkek, arkadaşlarını uyandırmak için girdikleri odada Nurcan Gülden'i çıplak ve hareketsiz halde buldu. 2 kişi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakini Ramazan Koçviran, "Dün gece 3 kişi geldiler. Sabah polisler geldi. Kadının cesedini buldular. Buraya geliyordu ama herhangi bir diyalog kurmadık kadınla" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA KADININ SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika
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