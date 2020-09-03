Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü, otomobil inşaat sahasına kaydı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda temeli kazma çalışması devam eden inşaat sahasına paralel kaldırım çöktü. Kaldırımda park halinde otomobil ise inşaat alanına kayarak asılı kaldı.

Olay, saat 22: 30 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/1 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, temeli kazma çalışması devam eden inşaat alanına paralel kaldırımda henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Çöken kaldırımda park halinde olan otomobil inşaat sahasına kayarak asılı kaldı. Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökme nedeniyle inşaat alanına kayan otomobili vinç yardımıyla kaldırırken Zeytinburnu zabıta ekipleri ise çökmenin meydana geldiği inşaat alanını demir bariyerlerle çevrelerken sokak şeritlerle trafiğe kapatıldı.

Çökmenin yaşandığı sokakta otomobilin inşaat sahasına kaydığını söyleyen Celalettin Hayri,

" Saat 22: 30 sıralarında ben buradan geçerken kaldırımda park halindeki bir otomobil toprak kayması sonucunda inşaat alanına düşmüştü. Otomobil boştu, herhangi bir yaralanma ve sıkıntı olmadan yetkililer geldi aracı vinç yardımıyla kaldırıldı" dedi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlattı. - İSTANBUL