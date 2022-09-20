Zeytinburnu'nda çatıdan kopan parçalar anne ve kızını yaraladı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda çatıdan kopan parçalar anne ve kızını yaraladı

20.09.2022 15:52

Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen anne ve kızı, 6 katlı iş hanının çatısından kopan beton parçalarının düşmesi sonucu yaralandı.

Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen anne ve kızı, 6 katlı iş hanının çatısından kopan beton parçalarının düşmesi sonucu yaralandı.

Veliefendi Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir iş hanının çatısından beton parçaları koptu. Yere düşen parçaların bir kısmı, bu sırada kaldırımda yürüyen Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A'nın üzerine geldi.

Olayda yaralanan anne ve kızı daha sonra hastaneye gitti. Başından yaralanan Seyran A. ile parmağı kırılan M.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda çatıdan kopan parçalar anne ve kızını yaraladı - Son Dakika

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