Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika

Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

İSTANBUL - Zeytinburnu önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi kurtarılmayı bekliyor. Karaya oturan gemi drone ile havadan görüntülendi.

Zeytinburnu açıklarında hacizden dolayı demirli olan gemi, geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle içerisinde bulunan 2 personel ile birlikte karaya oturmuştu. İçerisinde mahsur kalan personelin kurtarıldığı geminin bekleyişi sürüyor. Halatlarla kayalara bağlanan geminin hava şartlarının düzelmesinin ardından kaldırılması bekleniyor.