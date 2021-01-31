Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin bekleyişi sürüyor

Gemide hasar ve çalışması yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda, şiddetli lodos nedeniyle karaya oturan STREAMLINE isimli geminin bekleyişi, 3'üncü gününde devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, gemi tabanında hasar ve sızıntı tespit çalışması yaptı.

İstanbul Zeytinburnu açıklarında haciz nedeniyle demirlenen Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi, fırtına nedeniyle Cuma günü kıyıya vurmuştu. Kıyıya sürüklenerek karaya oturan geminin bekleyişi 3'üncü gününde bekleyişi sürüyor. Kıyıya vuran gemiye yönelik inceleme çalışmaları aralıklarla sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, su altında geminin kıyıya vurduğu bölgede hasar ve sızıntı tespit çalışması gerçekleştirdi. Geminin bekleyişi sürürken, geminin bazı noktalarından kıyıdaki kayalara halat bağlandı.